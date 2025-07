Cresol projeta superar R$ 15 bilhões em crédito em 2025/26

São Paulo, 2 - A cooperativa de crédito Cresol avalia que superará R$ 15 bilhões em crédito rural na safra 2025/26. No ciclo 2024/25, a Cresol repassou R$ 13 bilhões em crédito, "o maior volume em 30 anos de atuação". Em nota, a cooperativa lembra que o Plano Safra 2025/26 do governo federal prevê R$ 89 bilhões à agricultura familiar, dos quais R$ 78,2 bilhões serão operados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - "linha em que a Cresol tem participação expressiva"."Observamos um aumento do volume de recursos disponível para a agricultura familiar e identificamos uma manutenção na maioria das taxas de juros, o que é positivo se considerarmos os valores atuais da Selic e o cenário econômico nacional e internacional", afirma o presidente da Cresil Confederação, Cledir Magri.Conforme a Cresol, a estratégia da cooperativa envolve a utilização de recursos próprios e também parcerias consolidadas com instituições públicas e privadas, como o BNDES. Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, destacou na nota o cenário que observa: "No início do ano agrícola, estávamos enfrentando uma crise de seca em algumas regiões, em outras havia muita chuva, cenários que causavam uma indecisão dos produtores. Mas, iniciado o primeiro semestre de 2025, o agricultor passou a procurar e investir mais. Também fizemos um volume significativo de antecipação de recursos em junho, sinal de que o crédito rural está sendo processado com bastante velocidade e essa atração para a safra 25/26 deve continuar forte", afirma.