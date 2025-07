Polícia indicia ex-atriz global Suzy Camacho por desvio de R$ 42 milhões do ex-marido idoso

"Neste sentido, citam-se os pontos destacados, exaustivamente detalhados no Relatório de Investigação, concluindo-se por um desvio de R$ 42.256.507,31 do patrimônio de Farid Curi, na constância do matrimônio."

O inquérito foi aberto a partir de uma representação dos filhos de Farid atribuindo a Suzy ‘apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento’ do empresário, ‘dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, enriquecimento próprio e de seu filho’.

Ainda segundo a investigação, a ex-global teria ‘coagido de qualquer modo, suposto uso de medicação excessiva e suposta pressão psicológica, o idoso Farid a doar, contratar, testar ou outorgar procuração’.

O início do relacionamento foi descrito assim por uma das filhas de Farid. "Meu pai sempre sofreu com fortes dores na coluna, sofrendo diversas cirurgias graves na coluna e, por tal motivo, passou a, gradativamente, sofrer com as limitações inerentes ao quadro clínico imposto, bem como com a dolorosa e dificultosa recuperação. O casamento, assim, passou a ser visto com bons olhos, vez que entendíamos que a relação com Suzy teria colaborado em superar tais dificuldades físicas, inclusive uma eventual depressão."

A filha do empresário informou que, até 2016, a relação do casal era descrita como ‘normal’.

Um filho de Farid declarou. "Não houve qualquer imposição contrária dos filhos quanto à união, pelo contrário, viam seu pai bem e feliz, retomando, inclusive, viagens. Todavia, com o passar do tempo, Suzy excluiu Farid do seu convívio social, inclusive chegando a proibir os próprios filhos de terem qualquer contato pessoal ou à distância."