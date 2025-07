Por que o calor está sufocando a Europa e o que isso revela sobre o futuro do planeta?

Segundo especialistas, eventos climáticos extremos - como ondas de calor, fortes tempestades e estiagens severas - vão se tornar cada vez mais comuns em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.

O verão 2024/2025 foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961, com temperatura 0,34°C acima da média histórica do período de 1991 a 2020. O verão anterior já havia sido o mais quente da série histórica.

Em 2023, o Brasil registrou nove ondas de calor e oito em 2024, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essas ondas se caracterizam, segundo critérios da OMM, por temperaturas máximas que ficam, no mínimo, entre 5oC e 7oC graus acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

O número de dias com ondas de calor no Brasil, de acordo com estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aumentou oito vezes (de 7 para 52) nas últimas três décadas.

O aquecimento global também está ligado a variações bruscas de temperaturas, como ondas de frio e ocorrências atípicas de neve e granizo.

(Com agências internacionais)