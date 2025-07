Reforma no Judiciário proposta pela OAB-SP quer STF menos politizado

O presidente da entidade acredita que o papel principal do Supremo é o de defender a Constituição e que a reforma é necessária para evitar sobrecarga do tribunal com questões políticas e criminais.

Como exemplo, Sica cita a possível intervenção da Advocacia-Geral da União (AGU) e STF na crise entre os Poderes Legislativo e Executivo, após o Congresso Nacional derrubar o decreto do governo que ampliava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Não é o lugar para isso ser discutido. Isso faz mal ao Tribunal. Isso politiza o Tribunal", comentou o presidente da OAB.

Na reunião inaugural do grupo de trabalho, no dia 23 de junho, Sica destacou a judicialização da vida pública, em que temas centrais, como saúde, educação, segurança e questões morais ou econômicas, são decididos pelos tribunais.

Para ele, o fenômeno é positivo e reflete a confiança da sociedade brasileira no sistema de justiça. "O brasileiro confia no Judiciário. O brasileiro recorre ao Judiciário. O brasileiro confia no Estado de Direito. O brasileiro confia nas leis", diz. No entanto, Sica reforça que a cooperação é a "única via de acesso para que o Judiciário dê conta dos enormes desafios que o Brasil apresenta nesta etapa da vida nacional".

A Comissão de Estudos para Reforma do Judiciário