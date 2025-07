STF tem menor número de processos em 33 anos; aponta balanço do 1º semestre

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). ministro Luís Roberto Barroso, apresentou nesta terça-feira, 1, dados sobre volume de processos direcionados à Corte. Conforme o relatório, houve redução em 9,6% do acervo de ações judiciais em relação ao final do ano passado, sendo 18,7 mil, no total, o menor número em 33 anos.

Segundo Barroso, tornar o balanço público visa dar ampla divulgação aos dados e à atuação do STF, além de fortalecer a transparência dos processos.

Mesmo com a queda no número de processos acumulados, o STF recebeu 6,1% mais casos do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Tribunal, esse aumento aconteceu por causa da grande quantidade de novos processos: foram 15,1 mil ao todo.