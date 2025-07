Adolescente é apreendido no RJ suspeito de praticar estupro virtual

Além da polícia do Rio, a ação tem apoio da Polícia Civil dos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Pernambuco e do Distrito Federal. No total, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e outros nove de internação de adolescentes.

Entre os investigados está um menor que reside na França e é apontado como um dos principais financiadores dos ataques. Aproveitando-se de sua boa condição econômica ele financiaria ações criminosas organizadas em grupos fechados em uma plataforma digital.

Observadores infiltrados

As investigações tiveram início em novembro do ano passado, com a criação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) voltado para apurar crimes em ambientes virtuais. O foco inicial eram grupos responsáveis por ataques a moradores de rua e animais em situação de abandono, articulados por meio de plataformas digitais.

A partir da infiltração de policiais civis 24 horas por dia em comunidades e grupos de internet, atuando como ‘observadores digitais’, novas atividades criminosas foram surgindo, como evidências de crimes de estupro virtual, racismo, homofobia, indução à automutilação e ao suicídio.

Desde a criação, as equipes do Noad conseguiram impedir mais de 80 estupros virtuais, uma prática criminosa que se espalha pela rede mundial de computadores, segundo a Polícia Civil. Os crimes são praticados por homens que se autodenominam "líderes" de comunidades em redes sociais e que se relacionam virtualmente de alguma forma com a vítima - na maioria dos casos crianças ou adolescentes. A relação envolve diferentes tipos de violência e abusos, transmitidos em "lives" para milhares de pessoas.