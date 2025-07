Adolescente que matou pais e irmão se inspirou em jogo de terror da internet, diz polícia

O adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos se inspirou em um jogo de terror para praticar os crimes, segundo a polícia. O game retrata um casal de irmãos em uma relação incestuosa que assassina os pais, tem personagens que foram citados pelo rapaz e por sua namorada, de 15 anos, como se fossem os pais dele.

Além do incesto, o jogo mostra assassinatos e cenas de canibalismo. Ambos os jovens foram apreendidos. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos adolescentes.

Os assassinatos ocorreram no sábado, 21, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O adolescente esperou a família dormir. Atirou nos pais e na criança, usando um revólver do pai. Depois, escondeu os cadáveres em uma cisterna.