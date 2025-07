Ameaça de atentado fecha sede da OAB no Rio

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro recebeu uma ameaça de atentado e fechou as portas na manhã desta quinta-feira, 3. De acordo com nota oficial emitida pela instituição, o caso tem relação com grupos extremistas e já está sendo investigado.

A mensagem contendo a ameaça foi recebida na noite desta quarta-feira, 2, segundo a OABRJ. O Estadão aguarda resposta da Polícia Civil sobre o andamento das investigações. A Polícia Militar do Rio diz que não foi acionada até o momento. O prédio, no centro do Rio, ficará fechado até o meio-dia "por orientação das autoridades de segurança pública", diz a nota emitida pela OABRJ. "Todas as atividades previstas para o período da manhã foram canceladas."

Conforme a programação publicada, estava prevista para acontecer nesta manhã, a posse da Comissão de Combate à Violência Racial. O evento contaria com apresentação do coral musical Villa Lobos e presença de autoridades da OABRJ, do Ministério Público do Rio e da Assembleia Legislativa do Estado, assim como ativistas.