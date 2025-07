Ataques a ônibus em SP: Polícia descarta ação de facções e identifica adolescentes envolvidos

A Polícia Civil de São Paulo identificou a participação de adolescentes em alguns atos de vandalismo contra ônibus que ocorreram na cidade de São Paulo nas últimas semanas.

O perfil dos suspeitos, aliado ao padrão dos ataques - em geral as pedras são atiradas na parte traseira e no lado esquerdo dos coletivos -, leva a polícia a trabalhar neste momento com a hipótese de que os ataques são organizados por grupos pela internet.

"Nós identificamos a presença de pessoas de feição jovial em alguns ataques", afirmou Ronaldo Sayeg, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 3, em São Paulo.