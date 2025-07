Caminhões fazem Fenabrave reduzir previsão de crescimento de vendas

São Paulo, 3 - A Fenabrave, associação que representa as concessionárias de automóveis, reduziu as previsões ao desempenho do setor neste ano, apontando o impacto dos juros mais altos nas vendas de caminhões. A expectativa ao crescimento das vendas de veículos em 2025 foi reduzida de 5% para 4,4%.Se o prognóstico for confirmado, o ano terminará com 2,75 milhões de veículos vendidos, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A revisão das projeções da Fenabrave se deve ao recuo no mercado de caminhões, em que as vendas encolheram 3,6% no primeiro semestre. A entidade das concessionárias espera que essa queda chegue a 7% até o fim do ano, refazendo a previsão inicial que apontava a um crescimento de 4,5% no segmento."Sabemos que o segmento de caminhões é muito vinculado a PIB e crédito. A taxa de juros chegou muito forte ao setor de caminhões", comentou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, durante apresentação das novas previsões à imprensa. Segundo a economista Tereza Fernandez, que traça as premissas macroeconômicas das previsões da Fenabrave, apesar do recorde na safra de grãos - o que, em tese, demandaria mais veículos a seu transporte -, as margens de lucro dos produtores agrícolas caíram em razão do recuo nos preços internacionais de soja e milho. Com isso, houve uma baixa dos investimentos.No segmento de carros de passeio e utilitários leves, que movimenta o maior volume da indústria automotiva, a Fenabrave manteve a previsão de crescimento de 5% das vendas neste ano.