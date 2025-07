EUA: secretária de Agricultura diz que meta é ter trabalho agrícola '100% legal'

Nova York, 3 - A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, disse nesta quarta-feira 2, em entrevista à CNBC, que a meta do presidente Donald Trump é que o setor agrícola tenha uma "força de trabalho 100% legal". Segundo ela, o governo está considerando reformas no programa de visto de trabalho H-2A. "Esse é um programa muito importante, e está quebrado no momento", disse Rollins. O visto H-2A permite que empregadores dos EUA tragam cidadãos estrangeiros para preencher vagas temporárias de trabalho agrícola.As políticas de imigração do presidente Trump têm gerado preocupação na economia agrícola, fazendo com que trabalhadores do campo sejam deportados ou tenham receio de aceitar esses empregos. As estimativas mais recentes do Departamento de Agricultura (USDA) mostram que 42% dos trabalhadores contratados nas lavouras estavam em situação ilegal no país, em comparação a um pico de 55% entre 1999 e 2001. Fonte: Dow Jones Newswires.