Homem atira pedra no para-brisa do carro da mulher do Delegado Palumbo

Um homem usando uma touca vermelha arremessou uma pedra no para-brisa do carro de Sabrina Palumbo, mulher do deputado Delegado Palumbo, saiu correndo pela Avenida Rebouças e desapareceu. A pedra, apesar do tamanho e do peso, não estourou o vidro, que é blindado. Sabrina não se machucou, mas está bastante assustada. O ataque ocorreu por volta de 11 horas da terça, 1.

Sabrina gravou um vídeo em que relata o susto. "Eu estava na Rebouças, sentido Centro, parada no trânsito. Aí veio um cara de frente e arremessou com tudo a pedra para quebrar, pegou bem no para-brisa, bem em direção a mim. E na hora, né, eu já, aquela coisa do reflexo, tentei me proteger. Vi que o noia, sei lá o quê, o bandidinho tinha corrido, aí paramos prá chamar a polícia."

Segundo Sabrina, a pedra 'quicou' depois que bateu no vidro dianteiro de seu veículo e caiu no carro ao lado e, depois, foi ao chão. "Aí no reflexo eu saí do carro. Saí meio que vendo ele, eu vi as características dele, eu peguei e falei, vou ligar pra PM, né, 190. Liguei pra PM, dei as características, dei o local."