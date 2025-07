'Hugo nem se importa' e Janja na 'Fab Uber': vídeos gerados por IA repercutem na política

Em 25 de junho, em uma decisão inédita em três décadas, o Congresso derrubou o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que aumentou as alíquotas do IOF.

Os parlamentares que votaram pela derrubada do decreto argumentam que o fizeram para impedir o aumento da carga tributária. Por outro lado, a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa o governo federal, argumenta que, segundo a Constituição, a mudança das alíquotas do IOF é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo.

Enquanto o governo federal judicializa a causa no STF, a base de apoio aumentou o tom contra a oposição, investindo nos motes do "nós contra eles" e de congressistas "inimigos no povo".