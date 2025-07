Justiça nega pedido para cancelar contrato de segurança de Erika Hilton por falta de provas

A Justiça Federal negou, nesta quarta-feira, 2, um pedido de liminar que buscava cancelar um contrato de segurança firmado entre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a vereadora de São Paulo Amanda Paschoal e a empresa MAPI. A ação popular foi movida pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter (Novo), que acusa as parlamentares de usarem verbas públicas para contratar segurança privada. A Justiça, no entanto, entendeu que não há provas suficientes de que houve repasse de recursos públicos nesses contratos.

Segundo a acusação de Kilter, as parlamentares do PSOL teriam contratado a empresa MAPI Consultoria em Sistemas de Segurança e Proteção Comunitária Ltda, que operava sem a autorização obrigatória da Polícia Federal, em desconformidade com o que está previsto no Estatuto da Segurança Privada. O valor total das contratações seria de aproximadamente R$ 192,6 mil, estima o vereador.

Segundo a inicial da acusação, a empresa teria sido contratada pelos gabinetes com pagamentos efetuados por meio de cota parlamentar e verba de gabinete, respectivamente. "Erika Hilton mostra total descaso com o dinheiro público e com o pagador de impostos", afirmou Kilter ao Estadão.