Maior fragmento de Marte na Terra será leiloado em Nova York

O maior fragmento de Marte já encontrado na Terra, um meteorito de 24,67 quilos identificado oficialmente pelo código NWA 16788, será leiloado pela Sotheby’s, em Nova York (EUA), no dia 16 de julho. A expectativa da casa de leilões é arrecadar até US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões) com o negócio.

O meteorito foi descoberto em 16 de novembro de 2023 por um caçador desses objetos em um trecho do Deserto do Saara em Agadez, no Níger, país da África.

Exames confirmaram que ele é proveniente de Marte, de onde se desprendeu provavelmente devido ao impacto de um asteroide. Depois disso, o meteorito viajou 362 milhões de quilômetros até cair no Saara, acredita-se que pouco antes de ser descoberto.