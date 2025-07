São Paulo pode ter dia mais frio dos últimos cinco anos nesta quinta

São Paulo enfrenta frio histórico esta semana com a passagem de uma massa de ar polar no Centro-Sul do País. De acordo com o Centro de Gerenciamento Climático da Prefeitura (CGE), a tarde mais gelada do ano foi registrada pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, 2, com média da temperatura máxima de apenas 12°C. Mas este marco pode ser superado novamente nesta quinta-feira, 3.

A previsão é de que os termômetros fiquem entre 11ºC e 13ºC nesta quinta, sendo a menor amplitude da semana e a menor temperatura máxima em cinco anos. Além disso, a "sensação de frio será maior, impulsionada pela garoa, vento e céu encoberto", afirma o órgão municipal. A previsão é de garoa o dia todo.

Com base nos dados estatísticos que o CGE, desde 2004, a máxima de 12°C é a terceira mais baixa e já foi observada em várias ocasiões, a última delas em 21 de agosto de 2020. O recorde de máxima mais baixa permanece o de 24 de julho de 2013, em 8,3°C.