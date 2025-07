Sede da OAB no Rio de Janeiro é fechada após ameaça de atentado 'extremista'

Segundo informação divulgada pelo portal O Globo, equipes da Polícia Federal e do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Rio estiveram no local pela manhã investigando o ataque e revistando o prédio. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Ainda não há informações se algum objeto suspeito foi encontrado. Todas as atualizações sobre o funcionamento da sede, bem como novas informações sobre o caso, serão divulgadas nos canais oficiais da OABRJ.