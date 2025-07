Sicoob espera conceder R$ 60 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Brasília, 3 - O banco cooperativo Sicoob prevê conceder R$ 60 bilhões em financiamentos agropecuários na safra 2025/26, que começou nesta quarta-feira, 2 e se estende até 30 de junho do ano que vem. O valor é 8% superior ao concedido pelo Sicoob na safra anterior, de R$ 55,4 bilhões. "Devemos ter mais um ano de crescimento. Tomamos o calor da demanda para essa estimativa e já garantimos o funding necessário para essa liberação", disse, na quarta, o diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, em coletiva de imprensa para apresentação das projeções da safra 2025/26 do Sicoob.Do montante, o Sicoob espera desembolsar R$ 24,6 bilhões em linhas de crédito de custeio e industrialização, R$ 9 bilhões a investimentos em modernização e infraestrutura e R$ 4,2 bilhões à comercialização. O valor restante deve ser liberado em Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPRFs).Em relação ao porte dos produtores, cerca de 30% dos recursos do Sicoob devem ser destinados a pequenos e médios produtores. A projeção do Sicoob é destinar R$ 7,2 bilhões em operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 10,8 bilhões em operações do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (pronamp).Do montante total, o Sicoob prevê direcionar 39% dos recursos para agricultura, com foco em soja e café; 25% para pecuária, sobretudo em bovinocultura; e 36% em operações de CPRFs para diversos produtos. "Em Minas Gerais, Rondônia e Santa Catarina somos o principal agente privado no financiamento do agro e seguimos avançando em outros Estados", afirmou Almada. Atualmente, o banco cooperativo atende 600 mil produtores rurais.O Sicoob espera que R$ 22 bilhões sejam liberados na safra a partir de CPRFs. "Rompemos barreiras de liberação de CPRs de R$ 1 bilhão para R$ 20 bilhões por safra. A tendência é que continue crescendo", afirmou o superintendente comercial de agronegócio na Sicoob, Luciano Ribeiro.