SP tem tarde de inverno com frio recorde; na Europa, verão 'sufoca'

O verão 2024/2025 foi o sexto mais quente no País desde 1961, com temperatura 0,34°C acima da média histórica do período de 1991 a 2020. O verão anterior já havia sido o mais quente da série histórica. Em 2023, o Brasil registrou nove ondas de calor e oito em 2024, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essas ondas se caracterizam, segundo critérios da OMM, por temperaturas máximas que ficam, no mínimo, entre 5ºC e 7ºC acima da média por ao menos cinco dias seguidos. (COM INFORMAÇÕES DO THE NEW YORK TIMES)

