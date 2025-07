BNDES: Fundo Clima já recebeu US$ 2 bi e em 2025 será colocado igual valor, diz Nelson Barbosa

O diretor de Planejamento e Relacionamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, disse nesta sexta-feira, 4, que Fundo Clima já recebeu US$ 2 bilhões no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas receberá outros US$ 2 bilhões neste ano, através de captações domésticas e internacionais feitas pelo Tesouro Nacional.

"E com isso a gente consegue fazer financiamento com taxas concessionais, na qual o Tesouro Nacional brasileiro assume o risco cambial, e permite financiar investimento em transição energética, desenvolvimento urbano, aumento de eficiência produtiva e descarbonização", declarou o diretor do BNDES.

Barbosa discursou durante o 10º Encontro Anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), também conhecido como o Banco dos Brics. O diretor substituiu no evento o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, previsto inicialmente na programação.