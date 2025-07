Colheita de soja é concluída na Argentina, afirma Bolsa de Cereais

São Paulo, 4 - A colheita de soja na Argentina foi concluída, com produção de 50,3 milhões de toneladas, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O volume representa aumento de 15% ante a média de 43,8 milhões de toneladas do período de 2018 a 2023. O rendimento médio nacional, de 2.970 quilos por hectare, é o segundo mais alto das últimas cinco temporadas, disse a bolsa.Quanto ao milho, a colheita na Argentina avançou 6,4 pontos porcentuais na última semana, para 61,7% da área estimada. O rendimento médio nacional está em 7.570 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.A bolsa relatou, ainda, que o plantio de trigo da safra 2025/26 alcançou 78,2% da área total estimada, de 6,7 milhões de hectares. Na semana, o avanço foi de 5,5 pontos porcentuais. Na comparação com a média das cinco temporadas anteriores, os trabalhos estão 2,5 pontos porcentuais atrasados.