Colocamos à disposição do agro, em três Planos Safra, R$ 1,7 trilhão, afirma Lula

Brasília, 4 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 4, que, ao anunciar o novo Plano Safra, não está buscando "casamento" com o setor agropecuário, mas sim melhorar a economia e fazer do Brasil um país de classe média."Em três Planos Safras nossos, colocamos à disposição do agronegócio R$ 1,7 trilhão, somados com a agricultura familiar, o dobro do que foi feito no governo passado", declarou em Duque de Caxias (RJ), durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em refino e petroquímica.O petista negou que o montante seja uma forma de conseguir a aprovação do setor do agro, geralmente crítico à sua gestão."Não fazemos isso na perspectiva de que o agronegócio vai gostar de Lula. Não estou propondo casamento. Faço isso porque o agronegócio é importante para a economia brasileira", afirmou.Além do presidente, estão presentes no evento o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.