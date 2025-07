Como a PF encontrou R$ 1,3 milhão escondido em caixas de sapatos em mansão do tráfico de drogas

A Polícia Federal apreendeu R$ 1,3 milhão em cédulas durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas, nesta quinta-feira, 3, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A cidade brasileira faz fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai. Cinco pessoas foram presas. Veículos de luxo e motos aquáticas foram apreendidos. A suspeita é de que o dinheiro e os bens sejam provenientes do tráfico.

Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas.

O dinheiro, quase todo em cédulas de R$ 100, estava escondido em três caixas de sapato no closet de uma mansão de Foz do Iguaçu. Além de cinco mandados de prisão preventiva, a PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão, todos no município paranaense da fronteira.