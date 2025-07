Etanol/milho: Evermat recebe licença para construir fábrica em Sinop (MT)

A Evermat, Indústria de Etanol Verde de Mato Grosso, recebeu a licença de instalação para erguer sua primeira unidade industrial em Sinop (MT). O projeto prevê um investimento inicial de R$ 1 bilhão e poderá atingir R$ 4 bilhões ao longo de quatro anos, conforme a demanda por ampliação, explicou a empresa em nota. O empreendimento ocupará uma área de 105 mil m2 às margens da BR-163, em uma rota estratégica para os portos do Norte.A planta será dedicada à produção de etanol a partir do milho, com capacidade estimada de 207,5 milhões de litros por ano de etanol anidro ou 215 milhões de litros por ano de hidratado. A indústria também deve gerar 134 mil toneladas anuais de DDGS (coproduto utilizado na alimentação animal), 7,9 mil toneladas por ano de óleo de milho e 13 megawatts (MW) de energia elétrica. Para sustentar a operação, serão processadas 1.250 toneladas de milho por dia.A Evermat é fruto da união de 31 famílias de produtores rurais da região de Sinop. "Nos unimos para verticalizar a produção, oferecendo uma alternativa rentável aos produtores rurais, promovendo e impulsionando outras cadeias produtivas do Estado, estimulando o desenvolvimento regional e fortalecendo, ainda mais, a matriz energética brasileira - limpa e renovável", afirmou Tiago Stefanello, presidente da companhia.