Família decide enterrar Juliana Marins

A princípio, segundo o relatório indonésio, a causa da morte seria hemorragia interna provocada por traumas durante uma das quedas sofridas por ela. "O caso trata-se de despreparo, descaso com vida humana, negligência e precariedade de serviços naquele país. Um país que depende do turismo para sobreviver deveria ter uma estrutura melhor para resgatar as pessoas que passassem por um infortúnio desses", afirmou o pai.

Mudança de protocolo

O governo indonésio anunciou que implementará medidas de reforço na segurança de pontos turísticos extremos no país, com destaque para o Monte Rinjani. "Esta manhã, conversamos com @agam_rinjani e @tyo_survival (voluntários que ajudaram no resgate de Juliana) e outros alpinistas sobre a avaliação do Rinjani e a segurança da escalada. Todos concordam: subir uma montanha não é a mesma coisa que ir ao shopping. Por isso, devemos rever seriamente os protocolos de segurança", publicou no Instagram o ministro florestal da Indonésia, Raja Juli Antoni.

Na semana passada, o governador da província de Nusa Tenggara Ocidental (NTB), onde está localizado o Monte Rinjani, já havia admitido falta de estrutura. Em carta aberta ao Brasil, o governador afirmou que, apesar dos "esforços extraordinários" da equipe de resgate em tentar salvar a brasileira e das "condições climáticas extremas" no local no período, que dificultaram as ações, é inegável que a infraestrutura no local colaborou para a demora em chegar até Juliana. "Reconhecemos que o número de profissionais de resgate vertical certificados segue insuficiente e ainda faltam equipamentos necessários para esses missões", disse ele, após a grande repercussão do caso localmente.