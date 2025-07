Governo de SP anuncia novas regras para queima da palha da cana

São Paulo, 4 - O governo do Estado de São Paulo anunciou novas regras para a queima da palha da cana-de-açúcar durante o período de estiagem, que vai até 30 de novembro. A atividade ficará proibida entre 6 horas e 20 horas em todo o Estado e será completamente suspensa pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) sempre que a umidade relativa do ar estiver abaixo de 20%. As medidas foram publicadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e se aplicam inclusive às empresas que já possuem autorização vigente.Mesmo fora do período seco, entre dezembro e junho, a resolução prevê restrições temporárias: se a umidade ficar entre 20% e 30% por dois dias seguidos, a queima será permitida apenas no período noturno.A prática já caiu drasticamente no Estado. Segundo a Cetesb, a área autorizada para queima na safra 2023/24 foi inferior a mil hectares, uma redução de mais de 99,9% em relação a 2010. A meta é extinguir totalmente o uso do fogo até 2030, mesmo nas chamadas áreas de exceção - regiões íngremes ou pequenas propriedades onde a mecanização ainda é limitada.