Justiça autoriza concessionária do Parque Ibirapuera a cobrar taxa de assessoria esportiva

"A ré (assessoria esportiva), no exercício de sua atividade comercial, utiliza-se do espaço do parque, cujo custo de manutenção, fiscalização, limpeza, segurança, etc, é todo da autora (Urbia), não lhe repassando todavia valores para tal fruição, contrariamente ao que prevê o Contrato de Concessão onerosa do espaço público", diz o texto.

A determinação da Justiça é, então, de que a assessoria assine o termo de adesão ao uso do parque e pague a taxa estipulada pela Urbia se quiser continuar utilizando o espaço. "Ainda que não houvesse a terceirização na gestão do parque, poderia a própria municipalidade cobrar das pessoas físicas e jurídicas que se utilizam economicamente do espaço público, um valor mensal."

O Estadão tenta contato com a The Run. A liminar ainda cabe recurso.

Urbia lançou próprio serviço de assessoria esportiva

Como mostrou o Estadão, após taxar as assessorias esportivas pela utilização do espaço do Parque do Ibirapuera, a Urbia lançou seu próprio serviço de assistência para quem quer evoluir na corrida. Além do acompanhamento especializado, os benefícios incluem descontos no estacionamento e uso de vestiários com chuveiro.

Para a ATC-SP, isso demonstra que a tentativa da concessionária seria de "forçar a saída de todas as assessorias" - já que, segundo a associação, mesmo que assinem o termo, as assessorias não conseguirão cumprir e não terão contrato renovado em um ano - para então ter exclusividade sobre a prestação de serviço no parque.