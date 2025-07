Lar Cooperativa inicia operação no RS em parceria com Agroaraçá

São Paulo, 4 - A Lar Cooperativa, de Medianeira (PR), anunciou, em nota, ter iniciado oficialmente suas operações no Rio Grande do Sul na unidade industrial de aves de Nova Araçá (RS). A iniciativa ocorre em parceria com a Agroaraçá Indústria de Alimentos, que, a partir de agora, passa a realizar o abate de 100% das aves da Lar em sua unidade, em regime de prestação de serviços. A cadeia produtiva no campo, incluindo o sistema de integração, será de responsabilidade direta da Lar, o que também inclui a associação dos produtores integrados à cooperativa.O movimento é estratégico para ambas as partes. A Lar amplia sua produção no Sul do País por meio da prestação de serviços nas etapas de abate e fabricação de rações. Já a Agroaraçá assegura a operação plena de seu parque industrial, com impactos diretos sobre o emprego e o desenvolvimento regional.O início das atividades foi oficializado em uma cerimônia com a presença de autoridades. O ex-ministro da Agricultura Francisco Turra afirmou que "chegou ao Rio Grande do Sul uma cooperativa modelo para o Brasil". Já o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, destacou que "a Lar é uma potência, referência no Brasil e no mundo", com valores que se somam aos da Agroaraçá.