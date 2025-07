Litoral norte de SP tem 43 pinguins mortos em 3 dias

Apesar do número alto de mortes em 2025, especialistas não enxergam, até o momento, fatores que podem estar ligados ao aumento do índice de mortalidade dos pinguins. Os números podem variar de acordo com o ano.

Época de atenção

De acordo com o oceanógrafo Hugo Gallo Neto, presidente do Instituto Argonauta e diretor do Aquário de Ubatuba, apesar da ocorrência dos pinguins no litoral da Região Sudeste do País ser um fenômeno natural, ele requer atenção especializada. "A temporada de pinguins é um momento importante para reforçarmos o cuidado com a fauna marinha", afirma.

"O trabalho das equipes em campo permite identificar rapidamente os casos e direcionar o atendimento adequado. Além disso, o apoio da população ao acionar os canais corretos é crucial para o sucesso das ações de manejo", afirma Carla Beatriz Barbosa, uma das coordenadoras do PMP-BS pelo Instituto Argonauta.

Ajuda

A equipe de resgate de pinguins no litoral norte pode ser acionada por qualquer pessoa que encontre um indivíduo da espécie, pelo telefone 0800-642-3341.