Ministro da Defesa critica orçamento das Forças Armadas no País e volta a pleitear mais verbas

O ministro da Defesa, José Múcio, lamentou o orçamento das Forças Armadas no Brasil e listou dificuldades que sua pasta enfrenta, como atrasos na conclusão de projetos e falta de recursos. De acordo com a CNN, o desabafo ocorreu nesta quinta-feira, 3, em conversa com jornalistas durante o Curso de Cobertura Jornalística em Áreas de Combate, que ocorre no Rio de Janeiro.

"A nossa frota vai envelhecendo. Daqui a pouco vai ter marinheiro sem navio, aviador sem avião e soldado do Exército sem equipamento para lutar", disse o ministro no evento. Múcio ainda defendeu que investimento nas Forças Armadas não deveria ser uma questão ligada à ideologia do governo vigente.

O ministro afirmou que aviões e submarinos nacionais estão com a conclusão atrasada há 15 anos e ainda completou: "não estamos cuidando da nossa manutenção, estamos com problema de combustível". De acordo com ele, o descaso ocorre porque o brasileiro "acha que elas (as Forças) existem só para a guerra".