Polícia de SP identifica adolescentes em ataques a ônibus e amplia rondas

Como agem?

As ações criminosas são coordenadas e acontecem a partir das 22h, de maneira geral. Questionado sobre o avanço lento das investigações, o diretor afirma que a investigação é "peculiar" diante de uma situação atípica. Até o momento, dois suspeitos foram presos em flagrante, em São Bernardo do Campo e Diadema. Os investigadores afirmam, no entanto, que o perfil de atuação foi diferente dos outros ataques e parece ser uma situação isolada.

Sayeg também descarta que o vandalismo seja uma retaliação ao rompimento de contrato da Prefeitura de São Paulo com as empresas Transwolff e Upbus, por causa da suspeita de ligação com o PCC.

Segundo os investigadores, já foram registrados 180 ataques contra o transporte coletivo, 60% deles na zona sul. Já as empresas de ônibus contabilizaram 235 ataques. A divergência de dados se refere à ausência do registro dos boletins de ocorrência após alguns ataques, de acordo com o delegado Fernando Santiago, titular da 4.ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio.

Os locais com mais ocorrências são: Avenida Cupecê - 20 ataques; Rodovia Raposo Tavares - 17; Avenida Sapopemba - 8; e Avenida Vereador João de Luca - 8 ataques.

A situação foi denunciada pela SPUrbanuss, após a entidade levantar o número de casos e enviar ofícios diretamente às Secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP) e de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo, solicitando "providências para coibir os ataques que estão ocorrendo aos ônibus urbanos, desde meados de junho passado".