Tanque do Exército na contramão passa por cima de carro estacionado

Segundo o órgão, não houve registro de vítimas e o caso será apurado. "O Comando da 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes", diz trecho da nota.

O Estadão questionou a 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada sobre o motivo de os blindados terem trafegado na contramão da via e se o comboio tinha autorização para circular daquela forma. O órgão, porém, não havia respondido até a publicação deste texto.

A reportagem também perguntou à Prefeitura de Ponta Grossa se a administração municipal tinha conhecimento prévio da passagem do comboio do Exército pela rua Siqueira Campos, se houve alguma autorização oficial para o deslocamento do comboio na contramão nessa via urbana e se recebeu reclamação formal ou registro de ocorrência referente ao incidente. Até a publicação deste texto, a prefeitura ainda não havia respondido aos questionamentos.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não trata diretamente da circulação de tanques ou veículos militares em comboio pela contramão. O artigo 29 do código, porém, diz que "os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública".

O Estadão tentou localizar os proprietários dos carros danificados pelo comboio, mas, até a publicação deste texto, sem sucesso.