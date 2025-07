Cheia no Amazonas afeta mais de 533 mil pessoas e coloca 40 cidades em emergência

Apesar de não ser a maior marca histórica (em 2021, o nível chegou a 30,02 metros), a água neste ano subiu de forma mais rápida, segundo o secretário de Defesa Civil, coronel Francisco Ferreira Máximo Filho.

"Chuvas intensas afetaram o Estado nas últimas semanas e só não houve uma quebra nas altas históricas porque estamos vindo de um período de estiagem", diz Máximo. De fato, em dezembro de 2024, o nível chegou a 12,11 metros, a menor mínima registrada.

A Defesa Civil estima que, nos próximos dias, o nível da água irá se estabilizar e gradualmente começar a diminuir, mesmo com chuvas contínuas no norte do Amazonas e em Roraima.

O Estado possui nove calhas (subdivisões das bacias hidrográficas) e todas seguem em processo de cheia. Apenas quatro cidades em todo o Estado não enfrentam o cenário. "É importante as pessoas entenderem que estão vivendo sob uma ameaça real", alerta o coronel.

Mudanças climáticas

Tradicionalmente, a altura do Rio Negro aumenta a partir de março e diminui no mês de julho. A alta neste mês acende alertas. Não à toa, enquanto calcula os prejuízos, a Defesa Civil trabalha com a perspectiva de que eventos desse tipo aconteçam novamente nos próximos anos. E o maior responsável, ressalta Máximo, são as mudanças climáticas.