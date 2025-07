Delegado de SP preso em flagrante por injúria em festa junina volta ao trabalho, mas sem arma

São relacionadas três vítimas, o gerente do bar e dois músicos.

O delegado foi indiciado em sete crimes - preconceito de raça ou de cor, ameaça, dano, embriaguez, desacato, resistência e desobediência. Depoimentos aos quais a reportagem teve acesso dão conta de que funcionários e frequentadores do bar se esconderam sob uma mesa, acuados e apavorados, sentindo-se alvo de uma 'caçada' do delegado com sua Glock 9 milímetros.

Testemunhas falam de um comportamento agressivo do delegado e que ele ofendeu um dos integrantes da banda de 'judeu do c...' e 'idiota', por causa do chapéu que usava. "E esse chapéu de judeu do c...? Você é judeu do c...com esse chapéu?"

A defesa do delegado afirma que ele não chamou o músico de 'judeu safado', como informou o Estadão inicialmente. Não há qualquer menção a isso no boletim de ocorrência, reitera a defesa.

Segundo o documento, o delegado arrombou uma porta do bar e jogou ao chão uma impressora. Ao resistir à prisão, diz relatório ao qual a reportagem teve acesso, o delegado é acusado de ter chamado os policiais militares que o prenderam em flagrante de 'otários', 'trouxas', 'vagabundos'.

Ao ser autuado em flagrante, Kästner negou injúria racial. Ele disse que, ao sair do bar, percebeu que havia perdido as chaves de seu carro e, por isso, voltou. Como a porta estava fechada, chutou-a. Segundo ele, os PMs que o prenderam foram 'arbitrários', o imobilizaram no chão e o chutaram e algemaram. No 'calor do momento', disse, ficou nervoso e disse 'palavras injuriosas' aos PMs. Admitiu ter bebido uma dose de uísque e uma lata de cerveja. Negou palavras de 'cunho racista'