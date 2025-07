Homem é morto a tiros dentro de Porsche; o que se sabe sobre o assassinato em Guarulhos

Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que de janeiro a maio deste ano foram registrados 1.029 homicídios dolosos no estado, 12 casos a menos que no mesmo período do ano passado.

Os latrocínios também caíram. Até maio, foram contabilizados 58 roubos seguidos de morte, uma queda em relação aos 79 casos registrados em 2024. Em contraste, os furtos estão em alta e ultrapassam os 45 mil registros mensalmente.