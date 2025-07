Luciano Huck resgata críticas de FHC ao Congresso e defende mudança no sistema político

O plebiscito foi determinado após a redemocratização do Brasil. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista, maneira pela qual o País havia sido governado desde a Proclamação da República em 1889.

Na postagem, Huck diz que a resposta de FHC permanece nos dias de hoje. "Quando um diagnóstico pensado há 32 anos - por alguém com conhecimento de causa e bom senso como o presidente FHC - continua atual, é sinal de que falhamos em construir soluções", escreveu.

"Ainda dá tempo de mudar. O desafio agora é resgatar o bom senso e o diálogo, antes que vire apenas um presidencialismo de confusão", acrescentou.

A declaração de Huck, que cogitou ser candidato à presidência nas eleições de 2018 e 2022, é realizada em meio ao embate entre o governo Lula e o Congresso Nacional em torno dos decretos que tratam sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O Congresso derrubou os decretos do governo, que respondeu com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso no STF, determinou a suspensão dos decretos e do veto do Congresso e agendou uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo sobre o tema no dia 15.

As divergências entre os dois Poderes também mobilizaram embates nas redes sociais, com uma campanha de membros do governo com críticas ao Congresso, sobretudo ao presidente Hugo Motta (Republicanos).