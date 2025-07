Comunicado de Cúpula do Brics é divulgado antecipadamente

O Brics divulgou há pouco o comunicado do grupo antes do fim da cúpula que ocorre no Rio, como antecipou a Broadcast. O procedimento costuma ocorrer em fóruns internacionais quando há dificuldade em se formar consenso, mas uma janela de oportunidade aparece.

Quando isso se dá, o país anfitrião trata de acelerar a publicação do documento antes que algum dos membros mude de ideia, queira fazer uma alteração de última hora e coloque em risco a existência do próprio texto.

Costumeiramente, o communiqué é publicado apenas ao fim da reunião. A cúpula do Brics teve início neste domingo e seguirá ocorrendo até amanhã no início da tarde.