Mulher morre após sofrer queda em prática de rapel no sul de Minas Gerais

Uma mulher de 36 anos morreu neste sábado (5) após sofrer uma queda durante a prática de rapel na região da Pedra do Elefante, na cidade Andradas, no sul de Minas Gerais. A assessoria de imprensa do Sexto Comando Operacional de Bombeiros Militar não confirmou a identidade da vítima.

Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h20, quando a mulher, faltando aproximadamente 93 metros para a base da serra, se desequilibrou e caiu por razões ainda desconhecidas. No trajeto, ela colidiu com o paredão rochoso e a vegetação na base da montanha.

A vítima fazia parte de um grupo com outros dois praticantes da atividade (um homem de 31 anos e uma outra mulher de 33 anos), todos do estado de São Paulo. Após concluírem a descida, os dois integrantes do grupo localizaram a vítima já sem vida devido aos traumas provocados pela queda.