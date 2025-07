Novo ataque a ônibus fere mulher em São Paulo; polícia investiga casos de vandalismo

Três ônibus foram atacados em diferentes pontos da cidade de São Paulo entre a madrugada e a manhã deste sábado, 5. Em Pirituba, na zona norte, um indivíduo atirou uma pedra contra um ônibus que passava pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e atingiu uma mulher. A vítima ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas.

A Polícia Militar afirma que o homem foi identificado e conduzido ao 33° Distrito Policial, localizado em Pirituba, que investiga o caso. Essa não é a primeira ocorrência deste tipo e ilustra um ambiente conturbado no transporte público.

Recentemente, uma reportagem do Estadão noticiou que uma mulher de 31 anos ficou ferida após ser atingida por vidros quebrados por uma pedra. O motorista chegou a descer do veículo para tentar identificar o envolvido, mas ele já havia fugido do local.