O que se sabe sobre quadrilha suspeita de roubar R$ 1 milhão em joias de idosos em SP

Com eles foram encontrados um revólver calibre 32, uma pistola 7.65 e um revólver calibre 38, com munições intactas, além de mochilas com dinheiro, joias, celulares, luvas, balaclavas, bonés, uma jaqueta, chaves de fenda, enforca-gatos e fitas adesivas. Duas espingardas calibres 20 e 22 e um revólver calibre 22, que pertencem às vítimas, também estavam com o grupo.

O caso foi registrado como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa e captura de procurado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.