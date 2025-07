Presidente do PT diz que judicializar eleição é inaceitável e que sigla é dura nesses casos

O presidente em exercício do Partido dos Trabalhadores (PT), Humberto Costa, classificou a judicialização do processo eleitoral da legenda como "completamente inaceitável" e afirmou que, no passado, o partido foi "muito duro" com integrantes que recorreram à justiça para contrariar decisões internas.

A eleição interna do PT tem sido marcada por uma confusão no diretório de Minas Gerais. O pleito foi adiado no Estado após a Justiça manter a candidatura da deputada federal Dandara Tonantzin à presidência do diretório mineiro. A parlamentar havia sido excluída do pleito por pagar fora do prazo uma dívida de R$ 130 mil com a sigla. O regulamento da eleição exigia que pendências financeiras fossem quitadas até 29 de maio.

Neste domingo, 6, na sede do Diretório Nacional do PT, Humberto Costa criticou a medida judicial e disse que o partido contestou a decisão. Na próxima terça-feira, 8, a Executiva Nacional do PT fará uma reunião para definir a data da eleição em Minas.