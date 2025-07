Brasil pede à China regionalização de protocolos de produtos de origem animal

O Brasil pediu à China a regionalização de certificados para exportação de produtos de origem animal, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A regionalização dos protocolos permitiria ao Brasil, em caso de doenças sanitárias, restringir o embargo das exportações apenas ao Estado, município ou raio onde a doença foi detectada. Os temas foram tratados em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Qiang, em encontro bilateral no sábado (5). A proposta deverá ser analisada pela parte chinesa, disse o ministério.Ao Broadcast Agro, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo brasileiro pediu também à China o reconhecimento do status do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal no último mês, e do status livre de gripe aviária, que permite retomar a comercialização de frango brasileiro ao país asiático. "O primeiro-ministro disse que está ciente, que o governo chinês já está ciente do assunto e vai dar a maior brevidade na resposta", afirmou Favaro à reportagem.Outro tema tratado, como mostrou ontem a Broadcast, foi a revisão pela China dos embargos ao frango brasileiro. O reconhecimento pela China do status de país livre de aftosa sem vacinação é aguardado pela indústria de carne bovina pelo potencial de destravar a abertura do mercado chinês aos miúdos bovinos e suínos do Brasil e à carne bovina com osso. A parte chinesa se comprometeu a intensificar os trâmites para reconhecimento do Brasil, segundo o ministério.