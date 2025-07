Café/Secex: receita com exportação em junho cresce 17,7%, para US$ 1,024 bilhão

São Paulo, 7 - A exportação total café pelo Brasil (verde e solúvel) no mês de junho passado (20 dias úteis) alcançou 2,345 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 33% em comparação com igual mês de 2024 (3,508 milhões de sacas e também 20 dias úteis). Em termos de receita cambial, houve aumento de 17,7% entre os dois períodos, de US$ 870,102 milhões para US$ 1,024 bilhão. Os dados foram divulgados, na tarde de sexta-feira (4), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).A exportação acumulada de café no primeiro semestre de 2025 alcança 19,431 milhões de sacas, queda de 16,67% em comparação com igual período de 2024 (23,319 milhões de sacas). Em termos de receita, houve crescimento de 47%: US$ 7,811 bilhões em 2025 ante US$ 5,311 bilhões em 2024.