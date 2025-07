Carla Zambelli pode ser multada em R$ 283 ao dia se não devolver apartamento funcional; entenda

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) ainda não devolveu o imóvel funcional da Câmara dos Deputados que ocupava e tinha direito enquanto parlamentar da Casa. O prazo legal para a devolução do apartamento funcional se encerrou na última sexta-feira, 4, quando a licença para fins particulares solicitada por ela completou 30 dias.

A Câmara informou que "não foi solicitada a devolução do imóvel funcional ocupado pela deputada até o momento", enquanto a defesa da deputada afirmou não ter sido notificada para devolver o imóvel.

Zambelli pediu afastamento dia 29 de maio, sendo os primeiros sete dias para tratamento de saúde, e mais 120 dias para "para tratar de interesse particular", como consta na edição do Diário Oficial da Câmara do dia 5 de junho. Ela poderia ocupar o imóvel até 4 de julho, devido ao prazo de 30 dias contado a partir do fim do período de licença médica.