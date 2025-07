Frio intenso continua? Veja como fica o tempo em São Paulo

A semana será marcada pelo chamado 'efeito cebola'. As manhãs vão exigir muitos agasalhos, mas o clima esquenta ao longo do dia.

"A presença do ar frio mantém as noites e madrugadas com temperaturas baixas. Inclusive, há potencial para formação de névoa úmida e nevoeiro entre as madrugadas e as primeiras horas da manhã. Os dias terão sol e aos poucos a temperatura máxima apresenta gradativa elevação, com tardes mais agradáveis", diz o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de Prefeitura.

O pico de frio deve ocorrer na quarta-feira, 9, Dia da Revolução Constitucionalista. A previsão da empresa de meteorologia Climatempo para o feriado é de mínima de 10ºC e máxima de 20ºC, sem chuva.

No sábado, 12, e no domingo, 13, pode esquentar um pouco mais. As mínimas previstas são de 13ºC e 12ºC, com máximas de 23ºC e 24ºC, respectivamente.

Como fica o tempo na capital paulista?

Segunda-feira, 7: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC, com nuvens e sem chuva;