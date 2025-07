Jovem de 26 anos é morto a tiros por PM ao sair do trabalho e ser confundido com ladrão

Um jovem de 26 anos foi morto com um tiro por um policial militar quando corria para pegar ônibus logo após sair do trabalho. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 4, em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

À Polícia Civil, o PM disse que confundiu a vítima com um dos ladrões que teriam tentado assaltá-lo momentos antes. Guilherme Dias dos Santos Ferreira estava com uma sacola onde levava a marmita e os talheres que usou no serviço, em uma empresa próxima. Ele morreu no local.

O policial foi preso em flagrante, mas pagou fiança e responderá em liberdade pelo homicídio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do PM. EM nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o agente foi afastado.