Jovem morto por PM ao sair do trabalho em SP levava na mochila Bíblia e marmita

"A gente quer justiça, que esse policial, se for possível, ser afastado. R$ 6,5 mil para um vida que foi perdida para a gente não está satisfatório", completou.

À Polícia Civil, o PM disse que confundiu a vítima com um dos criminosos que teriam tentado assaltá-lo momentos antes. Guilherme estava com uma sacola onde levava a marmita e os talheres que usou no trabalho, em uma empresa próxima. Ele morreu no local.

PM pagou fiança e responderá em liberdade

O policial foi preso em flagrante, mas pagou fiança e responderá em liberdade pelo crime. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do PM. EM nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o agente foi afastado.

"O policial foi afastado do serviço operacional. As investigações do caso seguem em andamento pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e são acompanhadas pela PM. O agente, de 35 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo, na noite de sexta-feira (4), pagou fiança estabelecida nos termos do artigo 322 do Código de Processo Penal (CPP)."

O artigo estabelece que a autoridade policial só pode conceder fiança nos casos de infrações penas cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Como o delegado entendeu que se trata de homicídio culposo, a pena varia de 1 a 3 anos.