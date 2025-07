Milho: Imea eleva produção de Mato Grosso para 54,02 milhões de t em 2024/25

São Paulo, 7 - A produção de milho da safra 2024/25 em Mato Grosso foi revisada para 54,02 milhões de toneladas pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O volume representa aumento de 14,52% em relação ao ciclo anterior e supera o recorde da safra 2022/23, de 52,50 milhões de toneladas.A produtividade média subiu para 126,25 sacas por hectare, ante 117,74 sacas na estimativa anterior. A área plantada foi mantida em 7,13 milhões de hectares, com crescimento de 4,85% sobre a safra passada. A revisão foi feita com base no levantamento de campo conduzido entre maio e junho pelo projeto Imea em Campo, que percorreu 82 municípios e avaliou 538 lavouras.O Sudeste apresentou a maior variação positiva na produtividade, com alta de 15,64 sacas por hectare. No Oeste e no Médio-Norte, os incrementos foram de 13,60 e 11,89 sacas, respectivamente. A única região com queda foi o Nordeste, com recuo de 1,66 saca por hectare.Segundo o Imea, 77% das lavouras estavam próximas da colheita no momento das visitas. As regiões com maior população de espigas por hectare foram o Médio-Norte e o Oeste. O maior peso de grãos foi observado no Sudeste, enquanto o Oeste teve o maior número de grãos por espiga. O Nordeste apresentou os menores indicadores agronômicos entre as sete regiões.