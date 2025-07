Morto no Porsche em SP: polícia procura três suspeitos de assassinar Rodrigo Ponce

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Rodrigo Júnior da Silva Ponce, de 35 anos, assassinado na manhã de sábado, 5, na Vila Barros, centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, dentro de um Porsche Boxster vermelho. Horas antes, ele havia divulgado um vídeo no Instagram em que aparecia saindo de casa com o veículo.

O crime ocorreu por volta do meio-dia na Rua Felizarda Firmino de Andrade. Dois suspeitos em duas motos abordaram o empresário e atiraram contra ele. Uma terceira pessoa também estaria envolvida no crime.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação identificaram as placas das duas motos usadas pelos atiradores. Segundo a polícia, elas são clonadas. Uma é de São Paulo e a outra é da cidade de Hortolândia.