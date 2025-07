Preço de remédios pode variar mais de 2.000% em São Paulo, diz Procon-SP

Os medicamentos de referência são aqueles desenvolvidos pelo fabricante original e com marca registrada. Já os genéricos são versões com fórmulas oriundas dos medicamentos de referência, após a expiração de suas patentes. Eles contêm os mesmos princípios ativos, na mesma dose e forma farmacêutica, e são administrados pela mesma via.

Segundo o Procon-SP, em média, os genéricos se mostraram 64,67% mais baratos do que os medicamentos de referência nas lojas físicas e 67,31% nos sites.

Na comparação de preços entre sites e farmácias físicas, as plataformas online apresentaram os menores valores. Os preços dos genéricos na internet foram 13,88% menores do que no comércio tradicional. No caso dos produtos de referência, essa diferença foi de 3,73%.

Recomendações na hora da compra

O Procon-SP reforça que, mesmo diante da obrigatoriedade do respeito ao Preço Máximo ao Consumidor (PMC), que define o limite que as farmácias podem cobrar por um medicamento, ainda é possível encontrar grandes diferenças de valor no mercado, como mostrou a pesquisa.

"Por isso, recomenda-se que o consumidor compare preços entre farmácias físicas e online e esteja atento às condições de venda e ofertas de descontos", diz a entidade, em nota.